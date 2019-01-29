Управление молодежной политики Сочи возглавил 26-летний Вахтанг Хикландзе

Краснодарский край

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В администрации Сочи назначили нового начальника управления молодежной политики

На еженедельном планерном совещании 29 января мэр Сочи Анатолий Пахомов представил в качестве руководителя управления молодежной политики курорта 26-летнего Вахтанга Хикландзе, который ранее занимал должность заместителя начальника этого подразделения.

«Он молодой, перспективный. Надеемся на новые дела управления, которые нравятся молодежи», — сказал Пахомов.

Как сообщали Юга.ру, бывший начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов 29 января был назначен директором концертного зала «Фестивальный» вместо арестованного Евгения Паснюка.

Кадровые перестановки Молодежная политика Сочи
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