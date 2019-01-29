Управление молодежной политики Сочи возглавил 26-летний Вахтанг Хикландзе

В администрации Сочи назначили нового начальника управления молодежной политики

На еженедельном планерном совещании 29 января мэр Сочи Анатолий Пахомов представил в качестве руководителя управления молодежной политики курорта 26-летнего Вахтанга Хикландзе, который ранее занимал должность заместителя начальника этого подразделения.

«Он молодой, перспективный. Надеемся на новые дела управления, которые нравятся молодежи», — сказал Пахомов.

Как сообщали Юга.ру, бывший начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов 29 января был назначен директором концертного зала «Фестивальный» вместо арестованного Евгения Паснюка.