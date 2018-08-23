На Дону бездомный угнал трактор с поля

Ростовская область

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Полицейские Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне сельхозмашины

В Кагальницком районе фермер сообщил в полицию о том, что у него угнали трактор. Мужчина рассказал, что оставил машину на ночь в поле, а на следующий день ее не оказалось на месте.

Сотрудники ГИБДД нашли угнанный трактор в нескольких километрах от места, где его оставил владелец. Позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, или угон).

Сельхозмашину вернули ее хозяину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

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