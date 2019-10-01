Мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном доме в Новороссийске

Краснодарский край

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В Новороссийске вечером 30 сентября произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в двухэтажном доме в 2-м Кутузовском переулке поступило в МЧС в 18:35. Прибывшие на место спасатели установили, что горит частный дом, пламя охватило площадь 150 кв. метров.

В 20:20 огонь был полностью потушен.

При пожаре пострадал мужчина. Его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За последнюю неделю сентября на Кубани произошло несколько пожаров с жертвами. В Краснодаре 23 сентября произошло два пожара, в которых один человек погиб и двое пострадали. 26 сентября в Новокубанске из горящего дома спасли одного человека, в тот же день в Армавире после пожара в частном доме нашли тело мужчины.

МЧС Новороссийск Пожары

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