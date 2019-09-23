Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 23 сентября произошел пожар, в котором погиб 67-летний мужчина

Возгорание частного дома на улице Восточной в Пашковском микрорайоне произошло около 17:30. Прибывшие к месту ЧП пожарные ликвидировали огонь в 18:09. Площадь пожара составила 25 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия погиб мужчина. Его тело обнаружили в одной из комнат.

«После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 67-летнего мужчины, который проживал в данном домовладении», — сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Сейчас следователи выясняют причину возгорания и обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Краснодар Пожары смерть

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