Один человек пострадал при пожаре в доме на Кубани
В Новокубанске вечером 26 сентября произошел пожар, в котором пострадал человек
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Привокзальной поступило спасателям в 22:15. Пожарные установили, что загорелись вещи и мебель на площади 15 кв. метров. Огонь потушили в 22:28, есть пострадавший, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, вечером 23 сентября в Краснодаре в частном доме на улице Восточной произошел пожар, в котором погиб 67-летний мужчина. В этот же день в краевой столице загорелась квартира в многоэтажке, пострадали двое супругов.
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