Один человек погиб при пожаре в Армавире

В Армавире следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре

По предварительным данным, в ночь на 26 сентября в частном жилом доме в проезде Фестивальном начался пожар. Спасателей вызвали соседи. После того, как огонь потушили, в здании нашли тело 45-летнего хозяина дома.

Следователи начали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и очаг возгорания. Кроме того, назначена пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили 30 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

За последнюю неделю на Кубани произошло несколько пожаров, которые привели к человеческим жертвам. Как писали Юга.ру, вечером 23 сентября в Краснодаре в частном доме на улице Восточной в огне погиб 67-летний мужчина. В Новокубанске 26 сентября в пожаре пострадал человек.