Умер первый и единственный президент Крыма Мешков

Политик Юрий Мешков, который был единственным президентом Крыма, скончался 29 сентября на 74-м году жизни

16 сентября мужчину перевезли в Подмосковье. Его состояние начало улучшаться, но сегодня утром он вновь попал в реанимацию, передает «Интерфакс» .

Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, где отдыхал с женой. Медики временно вводили его в искусственную кому.

Кто такой Юрий Мешков

Юрий Мешков родился 25 октября 1945 года в Днепропетровской области Украинской ССР. Он занял должность президента Крыма с февраля 1994 года. Однако 17 марта 1995-го Верховная рада Украины упразднила эту должность и сделала республику автономной — лишенной суверенитета.

2 июля 2011 года Мешков прибыл в Крым из Москвы после длительного отсутствия на полуострове. Он заявил о возвращении к политической деятельности и призвал жителей бороться за восстановление конституции республики образца 1992 года.

13 июля окружной административный суд Симферополя вынес решение немедленно выдворить Мешкова с территории Украины. Тогда из Крыма бывший чиновник добрался пешком до Анапы, где его приютили родственники.

Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым. В марте 2019 года его задержали в Симферополе во время праздничного концерта, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России, за неповиновение полиции.