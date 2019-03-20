Бывшего президента Крыма арестовали в Симферополе за неповиновение полиции
В Симферополе 19 марта отправили под арест бывшего президента Крыма Юрия Мешкова
Мешкова задержали 18 марта на площади в Симферополе во время праздничного концерта, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России.
Полицейским сообщили, что бывший глава республики находится в публичном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сотрудники МВД приехали на площадь и потребовали у Мешкова документы, однако он отказался их предъявлять. Тогда экс-президента доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что он трезв, но на него составили протокол о неподчинении полиции, написала «Новая газета».
Центральный районный суд Симферополя 19 марта признал Мешкова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Он получил двое суток административного ареста, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
В пресс-службе МВД РФ по Крыму изданию ситуацию не прокомментировали.
Кто такой Юрий Мешков
Юрий Мешков родился 25 октября 1945 года в Днепропетровской области Украинской ССР. Он занял должность президента Крыма с февраля 1994 года. Однако в марте 1995-го центральные власти Украины сделали республику автономной — лишенной суверенитета.
2 июля 2011 года Мешков прибыл в Крым из Москвы после длительного отсутствия на полуострове. Он заявил о возвращении к политической деятельности и призвал жителей бороться за восстановление конституции республики образца 1992 года.
13 июля окружной административный суд Симферополя вынес решение немедленно выдворить Мешкова с территории Украины. Тогда из Крыма бывший чиновник добрался пешком до Анапы, где его приютили родственники.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.