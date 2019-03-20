Бывшего президента Крыма арестовали в Симферополе за неповиновение полиции

В Симферополе 19 марта отправили под арест бывшего президента Крыма Юрия Мешкова

Мешкова задержали 18 марта на площади в Симферополе во время праздничного концерта, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России.

Полицейским сообщили, что бывший глава республики находится в публичном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сотрудники МВД приехали на площадь и потребовали у Мешкова документы, однако он отказался их предъявлять. Тогда экс-президента доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что он трезв, но на него составили протокол о неподчинении полиции, написала «Новая газета».

Центральный районный суд Симферополя 19 марта признал Мешкова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Он получил двое суток административного ареста, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

В пресс-службе МВД РФ по Крыму изданию ситуацию не прокомментировали.