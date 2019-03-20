Бывшего президента Крыма арестовали в Симферополе за неповиновение полиции

Крым

Распечатать

В Симферополе 19 марта отправили под арест бывшего президента Крыма Юрия Мешкова

Мешкова задержали 18 марта на площади в Симферополе во время праздничного концерта, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России.

Полицейским сообщили, что бывший глава республики находится в публичном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сотрудники МВД приехали на площадь и потребовали у Мешкова документы, однако он отказался их предъявлять. Тогда экс-президента доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что он трезв, но на него составили протокол о неподчинении полиции, написала «Новая газета».

Центральный районный суд Симферополя 19 марта признал Мешкова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Он получил двое суток административного ареста, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

В пресс-службе МВД РФ по Крыму изданию ситуацию не прокомментировали.

Кто такой Юрий Мешков

Юрий Мешков родился 25 октября 1945 года в Днепропетровской области Украинской ССР. Он занял должность президента Крыма с февраля 1994 года. Однако в марте 1995-го центральные власти Украины сделали республику автономной — лишенной суверенитета.

2 июля 2011 года Мешков прибыл в Крым из Москвы после длительного отсутствия на полуострове. Он заявил о возвращении к политической деятельности и призвал жителей бороться за восстановление конституции республики образца 1992 года. 

13 июля окружной административный суд Симферополя вынес решение немедленно выдворить Мешкова с территории Украины. Тогда из Крыма бывший чиновник добрался пешком до Анапы, где его приютили родственники.

Крым Полиция Симферополь Суд Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-руководитель адыгейского банка «Новация» получил семь лет колонии за преднамеренное банкротство
В парке «Краснодар» установили зеркальные кадки с магнолиями, оливами и камелиями
Сенатора от Дагестана Керимова во Франции снова обвинили в неуплате налогов
В горах Адыгеи устроят экстремальную гонку «Марафон 100 км за 24 часа»
Россияне смогут снимать деньги с карт в кассах магазинов
Бывшего президента Крыма арестовали в Симферополе за неповиновение полиции

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале