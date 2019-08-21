На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови

Жительница Ростовской области в августе обвинила врачей в ошибке из-за того, что ее сыну ампутировали руку, которую он ранее сломал

В группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали историю местного жителя. Мужчина рассказал, что 10 августа в станице Мечетинской Зерноградского района 11‑летний сын его знакомой сломал руку. Ребенка отправили в больницу Зернограда, там ему провели операцию и наложили гипс на открытый перелом. Однако мальчик жаловался, что рука сильно болит. Женщина снова показала сына медикам, но они сказали, что это нормально. Однако рука у ребенка продолжала болеть.

12 августа мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Состояние пациента ухудшалось, поэтому его ввели в искусственную кому. У ребенка началась гангрена, и 13 августа врачи ампутировали ему руку. После операции началось заражение крови, так как в рану изначально занесли грязь. Мать ребенка считает, что врачи оказали некачественную помощь.

В пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области рассказали, что операцию провели по жизненным показаниям, по решению консилиума медиков. Мальчика 20 августа перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения. Там он находится вместе с матерью.

Ребенок в сознании. Его состояние оценивают как среднетяжелое, угрозы жизни нет. Поскольку мальчик перенес сильную психологическую травму, с ним работает специалист, уточнили в пресс-службе.

Минздрав региона проводит проверку в связи с этим случаем. Экспертизу качества медпомощи должны провести страховые организации после окончания лечения и выписки пациента.