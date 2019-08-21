На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из-за заражения крови. Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Жительница Ростовской области в августе обвинила врачей в ошибке из-за того, что ее сыну ампутировали руку, которую он ранее сломал
В группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали историю местного жителя. Мужчина рассказал, что 10 августа в станице Мечетинской Зерноградского района 11‑летний сын его знакомой сломал руку. Ребенка отправили в больницу Зернограда, там ему провели операцию и наложили гипс на открытый перелом. Однако мальчик жаловался, что рука сильно болит. Женщина снова показала сына медикам, но они сказали, что это нормально. Однако рука у ребенка продолжала болеть.
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12 августа мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Состояние пациента ухудшалось, поэтому его ввели в искусственную кому. У ребенка началась гангрена, и 13 августа врачи ампутировали ему руку. После операции началось заражение крови, так как в рану изначально занесли грязь. Мать ребенка считает, что врачи оказали некачественную помощь.
В пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области рассказали, что операцию провели по жизненным показаниям, по решению консилиума медиков. Мальчика 20 августа перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения. Там он находится вместе с матерью.
Ребенок в сознании. Его состояние оценивают как среднетяжелое, угрозы жизни нет. Поскольку мальчик перенес сильную психологическую травму, с ним работает специалист, уточнили в пресс-службе.
Минздрав региона проводит проверку в связи с этим случаем. Экспертизу качества медпомощи должны провести страховые организации после окончания лечения и выписки пациента.
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Напомним одну историю, связанную с ошибкой врачей, которая произошла 13 лет назад на Кубани. В 2006 году двухмесячная девочка лишилась правой руки. В канун Нового года, 31 декабря, младенца с диагнозом «коклюш» доставили в тяжелом состоянии из Абинской районной больницы в краевую детскую инфекционную больницу. После неудачного введения катетера у девочки образовался тромбоз артерии предплечья. Ребенка перевели в детскую краевую клиническую больницу, но врачам не удалось спасти больную руку от ампутации. Экспертная комиссия из Москвы пришла к выводу, что ребенок лишился руки из-за ошибки медиков.
В ноябре 2007 года мировой судья приговорил анестезиолога-реаниматолога краснодарской больницы и медсестру к году лишения свободы.
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На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
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