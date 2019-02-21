Житель Кабардино-Балкарии обвинил полицейских в пытках, против них завели уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии, подозреваемых в выбивании признания в преступлении

Дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, совершенное с применением насилия) возбудили против неустановленных полицейских из Терского района республики.

По версии следствия, они схватили на улице местного жителя, повалили его на землю, надели наручники и усадили в микроавтобус.

«Сотрудники МВД надели на его голову мешок и нанесли множество ударов в область головы и туловища, душили, стягивая край мешка на его шее. Они требовали от него информации по уголовному делу о разбое, к которому он был не причастен», — сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.

Потерпевший сообщил о произошедшем в Следственный комитет. Подозреваемые в пытках устанавливаются. В ведомстве не указали даты, когда произошло преступление.

Как писали Юга.ру, ранее о пытках в полиции заявлял житель Нальчика Рустам Кучменов. Сотрудники МВД ворвались к нему домой 15 декабря 2017 года, увезли в управление угрозыска, где под пытками требовали написать явку с повинной по делу о совершении кражи.

Кучменов сообщил об этом в правоохранительные органы и обратился к правозащитникам. В июле 2018 года на начальника отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия управления УГРО МВД по Кабардино-Балкарии Анзора Ашхотова завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Всего Кучменов опознал пятерых силовиков, но ни один не отстранен от должности, в том числе Ашхотов. В январе 2019 года расследование приостановили, правозащитники потребовали в суде возобновить дело.