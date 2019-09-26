Дагестанский адвокат сообщил в ЕСПЧ, что его ударили о стену в полиции
Дагестанский адвокат Магомед Магомедов 26 сентября направил жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой заявил, что его ударили о стену в отделении полиции
В январе Магомедов пришел к зданию отдела полиции по Кировскому району Махачкалы вместе со своим клиентом для беседы. Мужчина ранее обратился в полицию из-за угона его машины. Руководство отдела полиции попросили Магомедова уйти, но он отказался, чтобы не оставлять наедине мужчину с оперативниками. В итоге адвокат вышел вместе с клиентом.
Магомедов рассказал, что в коридоре замначальника отдела полиции завел мужчину обратно в кабинет и насильно удерживал его там. Один из полицейских схватил адвоката за руку и шею и потащил к выходу, а потом ударил его об стену и вытолкнул за дверь. Дверь в кабинет, где удерживали обратившегося, закрыли на замок, сообщает «Зона права» в телеграме.
У юриста от ударов появились кровоподтеки. Он обращался в следственный комитет и требовал возбудить уголовное дело против полицейских. Но там ему трижды отказывали. Следователи указывали, что установить, при каких обстоятельствах у Магомедова образовались травмы, невозможно. Кроме того, по их словам, Магомедов не имел права присутствовать на беседе, которую полицейские хотели провести с потерпевшим, поскольку адвокат может участвовать только в следственных действиях.
Магомедов обратился ЕСПЧ. Он заявил, что силовики нарушили ст. 3 (Запрет пыток) и ст. 13 (Право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Интересы юриста представляет адвокат Арсен Шабанов.
Юга.ру ранее писали о других случаях пыток в полиции. Так, например, в Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков. В январе в Новороссийске двое мужчин, представившихся работниками силовых структур, затащили в квартиру 25-летнего местного жителя и пытали его несколько часов. А в феврале в Кабардино-Балкарии следственные органы возбудили уголовное дело против сотрудников МВД, которых заподозрили в выбивании признания в преступлении.
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