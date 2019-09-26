Дагестанский адвокат сообщил в ЕСПЧ, что его ударили о стену в полиции

Дагестанский адвокат Магомед Магомедов 26 сентября направил жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой заявил, что его ударили о стену в отделении полиции

В январе Магомедов пришел к зданию отдела полиции по Кировскому району Махачкалы вместе со своим клиентом для беседы. Мужчина ранее обратился в полицию из-за угона его машины. Руководство отдела полиции попросили Магомедова уйти, но он отказался, чтобы не оставлять наедине мужчину с оперативниками. В итоге адвокат вышел вместе с клиентом.

Магомедов рассказал, что в коридоре замначальника отдела полиции завел мужчину обратно в кабинет и насильно удерживал его там. Один из полицейских схватил адвоката за руку и шею и потащил к выходу, а потом ударил его об стену и вытолкнул за дверь. Дверь в кабинет, где удерживали обратившегося, закрыли на замок, сообщает «Зона права» в телеграме.