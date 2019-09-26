Дагестанский адвокат сообщил в ЕСПЧ, что его ударили о стену в полиции

Дагестан

Распечатать

Дагестанский адвокат Магомед Магомедов 26 сентября направил жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой заявил, что его ударили о стену в отделении полиции

В январе Магомедов пришел к зданию отдела полиции по Кировскому району Махачкалы вместе со своим клиентом для беседы. Мужчина ранее обратился в полицию из-за угона его машины. Руководство отдела полиции попросили Магомедова уйти, но он отказался, чтобы не оставлять наедине мужчину с оперативниками. В итоге адвокат вышел вместе с клиентом.

Магомедов рассказал, что в коридоре замначальника отдела полиции завел мужчину обратно в кабинет и насильно удерживал его там. Один из полицейских схватил адвоката за руку и шею и потащил к выходу, а потом ударил его об стену и вытолкнул за дверь. Дверь в кабинет, где удерживали обратившегося, закрыли на замок, сообщает «Зона права» в телеграме.

Читайте также:

У юриста от ударов появились кровоподтеки. Он обращался в следственный комитет и требовал возбудить уголовное дело против полицейских. Но там ему трижды отказывали. Следователи указывали, что установить, при каких обстоятельствах у Магомедова образовались травмы, невозможно. Кроме того, по их словам, Магомедов не имел права присутствовать на беседе, которую полицейские хотели провести с потерпевшим, поскольку адвокат может участвовать только в следственных действиях.

Магомедов обратился ЕСПЧ. Он заявил, что силовики нарушили ст. 3 (Запрет пыток) и ст. 13 (Право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Интересы юриста представляет адвокат Арсен Шабанов. 

Юга.ру ранее писали о других случаях пыток в полиции. Так, например, в Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков. В январе в Новороссийске двое мужчин, представившихся работниками силовых структур, затащили в квартиру 25-летнего местного жителя и пытали его несколько часов. А в феврале в Кабардино-Балкарии следственные органы возбудили уголовное дело против сотрудников МВД, которых заподозрили в выбивании признания в преступлении.

Полиция пытки Следственный комитет

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Анапой открыли отдел краеведения с раритетными экспонатами
Лавров: Сталин планировал разместить штаб ООН в Сочи
В Северной Осетии экс-полицейский зарезал бывшую жену. Она не раз жаловалась на домашнее насилие
«Вконтакте» научит пользователей сомневаться в группах антипрививочников
В Адыгее обнаружили нехватку ламивудина для ВИЧ-инфицированных. Минздрав говорит, что восполнил ее из запасов
Дагестанский адвокат сообщил в ЕСПЧ, что его ударили о стену в полиции

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале