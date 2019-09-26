Под Славянском пропал 15-летний подросток

Краснодарский край

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Правоохранители разыскивают 15-летнего Дмитрия Соловьева, который пропал в хуторе Протичка Красноармейского района

Соловьев живет в Протичке с семьей. Вечером 21 сентября вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 182 см, короткие светлые волосы, среднего телосложения. Был одет в черные джинсы черную или бело-красную дутую куртку с капюшоном, черные кроссовки. С собой у него был пакет с личными вещами.

Следователи проводят по факту исчезновения Соловьева доследственную проверку. Тех, кто обладает информацию о месте нахождения Дмитрия Соловьева, просят сообщить об этом по телефонам: 8(86165)3-31-71; 8(999)437-75-13 или 02.

Как писали Юга.ру, за сентябрь разыскали двух пропавших на Кубани подростков. В Краснодаре 14 сентября 15-летняя девочка ушла в школу и перестала выходить на связь. Через несколько дней ее нашли в Томске. А 22 сентября пропал 15-летний подросток из Анапы. Его нашли в Кабардино-Балкарии.

Красноармейский район Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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