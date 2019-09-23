Подростка-инвалида в голубых мокасинах ищут в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе в сентябре пропал 15-летний Владислав Калистратов

Мальчик жил в станице Благовещенской, в переулке Виноградном. На вид ему 17 лет. У подростка славянская внешность, рост 170 см, среднее телосложение, черные короткие волосы, голубые глаза. 

Владислав Калистратов был одет в белую рубашку, черные брюки, голубые мокасины. Он инвалид детства с диагноом «умственная отсталость», сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Жителей, которые знают что-либо о пропавшем, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Анапе или по номерам: 02 и 8 (86133) 468- 82.

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Юга.ру писали, что в центре Краснодара 14 сентября 15-летняя девочка ушла в школу и перестала выходить на связь. Через несколько дней ее нашли в Томске.

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