Пропавшего подростка-инвалида из Анапы нашли в Кабардино-Балкарии

В сентябре Юга.ру писали о похожем случае. В Краснодаре 14 сентября 15-летняя девочка ушла в школу и перестала выходить на связь. Через несколько дней ее нашли в Томске.

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