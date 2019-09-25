Пропавшего подростка-инвалида из Анапы нашли в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии 24 сентября нашли пропавшего 15-летнего анапчанина Владислава Калистратова
Подросток жил в станице Благовещенской, в переулке Виноградном. Он инвалид детства с диагнозом «умственная отсталость». Мальчик пропал 22 сентября.
Его нашли сотрудники полиции Прохладненского района Кабардино-Балкарии. Подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по республике, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Читайте также:
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.