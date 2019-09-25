Пропавшего подростка-инвалида из Анапы нашли в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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В Кабардино-Балкарии 24 сентября нашли пропавшего 15-летнего анапчанина Владислава Калистратова

Подросток жил в станице Благовещенской, в переулке Виноградном. Он инвалид детства с диагнозом «умственная отсталость». Мальчик пропал 22 сентября.

Его нашли сотрудники полиции Прохладненского района Кабардино-Балкарии. Подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по республике, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

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В сентябре Юга.ру писали о похожем случае. В Краснодаре 14 сентября 15-летняя девочка ушла в школу и перестала выходить на связь. Через несколько дней ее нашли в Томске.

Анапа Дети Пропавшие без вести

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