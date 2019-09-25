Во дворе дома в Краснодаре сбили женщину
В Краснодаре на улице Котлярова 25 сентября женщина попала под машину
Это случилось в 10:10 возле дома № 21. На женщину наехал 33-летний водитель автомобиля Datsun. В результате она получила травму, ее доставили в больницу.
Сотрудники ДПС проводят административное расследование. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Юга.ру ранее писали о ДТП, когда водители сбивали людей во дворах домов. Так, например, 23 марта во дворе многоэтажного дома на удице Селезнева машина сбила ребенка, который выбежал на дорогу. 25 июля во дворе многоэтажного дома на улице Командорской в краевом центре восьмилетний мальчик умер под колесами грузовика. В Адлерском районе Сочи 15 июня водитель Toyota RAV4 наехал на 8-летнего ребенка во дворе жилого комплекса.
Читайте также
Размышления о традиционных ценностях и фантиках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.