Во дворе дома в Краснодаре сбили женщину

Это случилось в 10:10 возле дома № 21. На женщину наехал 33-летний водитель автомобиля Datsun. В результате она получила травму, ее доставили в больницу.

Юга.ру ранее писали о ДТП, когда водители сбивали людей во дворах домов. Так, например, 23 марта во дворе многоэтажного дома на удице Селезнева машина сбила ребенка, который выбежал на дорогу. 25 июля во дворе многоэтажного дома на улице Командорской в краевом центре восьмилетний мальчик умер под колесами грузовика. В Адлерском районе Сочи 15 июня водитель Toyota RAV4 наехал на 8-летнего ребенка во дворе жилого комплекса.