Водитель сбил 8-летнюю девочку из Салехарда во дворе в Сочи

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 15 июня водитель Toyota RAV4 наехал на 8-летнего ребенка

8-летняя жительница Салехарда выбежала из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть во дворе жилищного комплекса на улице Кирпичной. 40-летний водитель наехал на нее, не успев остановиться. Девочку госпитализировали с места ДТП.

Отдел ГИБДД Управления внутренних дел по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия — в том числе во дворах, а также вблизи пешеходных переходов, мест учебы и отдыха детей.

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