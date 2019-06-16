Водитель сбил 8-летнюю девочку из Салехарда во дворе в Сочи

8-летняя жительница Салехарда выбежала из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть во дворе жилищного комплекса на улице Кирпичной. 40-летний водитель наехал на нее, не успев остановиться. Девочку госпитализировали с места ДТП.

Отдел ГИБДД Управления внутренних дел по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия — в том числе во дворах, а также вблизи пешеходных переходов, мест учебы и отдыха детей.