В Краснодаре во дворе многоэтажки семилетний мальчик попал под машину, выбежав на дорогу

В Краснодаре 23 марта во дворе многоэтажного дома машина сбила ребенка, который выбежал на дорогу

Авария произошла в 12:50 на улице Селезнева, 4/13. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Kia сбил семилетнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с различными ушибами, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.