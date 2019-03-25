В Краснодаре во дворе многоэтажки семилетний мальчик попал под машину, выбежав на дорогу
В Краснодаре 23 марта во дворе многоэтажного дома машина сбила ребенка, который выбежал на дорогу
Авария произошла в 12:50 на улице Селезнева, 4/13. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Kia сбил семилетнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу с различными ушибами, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Как сообщали Юга.ру, 13 марта шестилетний мальчик попал под машину, когда выбежал на дорогу во дворе на улице Чехова в Краснодаре.
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