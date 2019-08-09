В России запустят нейросеть для поиска людей

Технология «Beeline AI — Поиск людей» (AI — от англ. artificial intelligence — искусственный интеллект) позволяет обрабатывать фотографии местности, полученные с беспилотников в местах поиска пропавших людей. Ожидается, что это в 2,5 раза сократит время на просмотр и сортировку полученных снимков. Планируется, что технологию будут совершенствовать и адаптировать к специфике поиска пропавших людей.

С прошлого года отряд «Лиза Алерт» начал применять беспилотники для поисков в лесу и на промышленных территориях городов. По данным организации, в течение грибного сезона 2019 года с помощью дронов волонтерам удается каждую неделю найти потерявшегося человека. Чаще всего их находят в труднодоступных местах — лесных чащах и болотах, куда сложно добраться пешим поисковым группам.

Анализ снимков требует большого количества волонтеров, поэтому отряд создал специальный сайт — watcher.lizaalert.ru. С помощью него люди, физически не принимающие участие в поиске, могут помогать отряду онлайн. С одного дня поисков с помощью дронов отряд получает около 2,5 тыс. фотографий. На их проверку группа из 30 человек тратит 5-7 часов. «Beeline AI — Поиск людей» сокращает анализ одного снимка до 2-3 секунд. Благодаря этому время сортировки всего контента уменьшается до 1-2,5 часов в зависимости от количества фотографий.

Специалисты «Билайн» вместе с экспертами «Лиза Алерт» разработали нейросеть, основываясь на реальных наборах данных, которые получили с проведенных поисков. Новая технология сортирует фотографии, на которых точно нет человека или атрибутов, указывающих, что в этом месте он был. Это позволяет группе анализа сосредоточиться на потенциально результативных снимках.

Нейросеть может обучаться распознавать объекты на снимках, сделанных с высоты 40-100 метров, а также на фотографиях с множеством деревьев и в сумерках, рассказали 9 августа в пресс-службе компании «Билайн».