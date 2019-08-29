Адвокат арестованного в Анапе полицейского решил рассказать о сексе с 17-летней волейболисткой на шоу «Пусть говорят»
Адвокат одного из арестованных полицейских настаивает на невиновности своего подзащитного и поговорит об этом на шоу «Пусть говорят»
Ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили 17-летнюю девушку и молодого человека, которые занимались сексом. Полицейские прервали пару и понудили девушку к половому сношению за непривлечение ее к административной ответственности. По версии следствия, она согласилась, однако сексом занялась только с двумя полицейскими из трех.
Позже стало известно, что пострадавшей оказалась 17-летняя волейболистка из Московской области. Она приехала в Анапу на соревнования по пляжному волейболу. О случившемся стало известно после того, как девушку на спортивной базе «Волейград» поймал тренер и отчитал за позднее возвращение. Тогда она все рассказала ему, мужчина вызвал полицию.
Против сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что полицейских уволили, от исполнения служебных обязанностей отстранили начальника ОМВД по Анапе. Вечером 28 августа стало известно, что двоих сотрудников ППС заключили под стражу по 26 октября. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил адвокат арестованного Юрий Гапеев. Третий полицейский остался на свободе, так как не участвовал в половом сношении.
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Кроме того, адвокат одного из полицейских Юрий Гапеев заявил, что сотрудники ОМВД не признают свою вину и настаивают на том, что у них не было секса со спортсменкой. По его словам, полицейские наоборот вошли в ситуацию девушки и не стали составлять протокол. Более того, они помогли ей найти потерянный телефон, пообщались с ней немного, затем вернули девушку ее парню и отпустили.
Также адвокат рассказал порталу Юга.ру, что в ближайшее время он появится на шоу Первого канала «Пусть говорят», где также изложит свою версию событий и будет настаивать на невиновности полицейских. Юрист считает, что его подзащитного и его коллегу несправедливо заключили под стражу. При этом Гапеев отметил, что не знакомился с материалами уголовного дела и не понимает, зачем девушка написала заявление в полицию.
«Я бы сам хотел задать ей этот вопрос [зачем — Юга.ру]. Мне не дали с ней пообщаться, с ее защитниками тоже. Общественность может спать спокойно. "Опасных преступников", как им кажется, заключили под стражу, теперь все будет хорошо», — заключил юрист.
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