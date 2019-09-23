В Сочи из-за пожара в частном доме эвакуировали семь человек

Краснодарский край

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В центре Сочи в ночь на 23 сентября произошел пожар в частном доме, из него эвакуировали семь человек

Сообщение в МЧС о возгорании в доме на улице Первомайской поступило в 02:07. Прибывшие на место пожарные установили, что горит второй этаж частного жилого дома.

В 02:50 пожар локализировали на площади 250 м.кв., в 02:55 — ликвидировали открытое горение. В 03:31 огонь был полностью потушен.

По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 10 сентября в Адлере загорелся трехэтажный дом на улице Ленина. После того как огонь был потушен, на месте происшествия нашли тело 29‑летней девушки, которая снимала жилье. Так же в огне пострадала ее соседка. Как выяснилось позже, в том доме незаконно сдавали квартиры.

Пожары Сочи

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