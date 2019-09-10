В Сочи в доме, где погибла девушка, незаконно сдавали квартиры

Краснодарский край

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Дом в Адлере, в котором утром 10 сентября случился пожар, не значился как гостиница

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. По данным администрации курорта, трехэтажный частный дом, в котором случился пожар, в качестве средства размещения зарегистрирован не был.

«То есть, фактически незаконно оказывались услуги по сдаче в наем помещений», — заключили в мэрии.

В администрации Адлерского района создали оперативную комиссию по оказанию помощи пострадавшим в пожаре на улице Ленина.

Как сообщали Юга.ру, ранним утром в Адлере загорелся трехэтажный дом на улице Ленина. Из здания эвакуировали 20 человек. После того, как огонь был потушен, на месте происшествия нашли тело 29-летней девушки, которая снимала жилье. Ее соседка пострадала, она находится в больнице.

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