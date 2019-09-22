В Анапе открыли светомузыкальный фонтан «Сердце влюбленных»

В Анапе в сквере Гудовича 21 сентября в День города открыли фонтан «Сердце влюбленных»

Территорию вокруг фонтана благоустроили. Там посадили 41 хвойное дерево и 270 лиственных кустарников. Ожидается, что возле фонтана молодожены будут делать памятные фотографии для свадебных альбомов.

«В День города принято дарить подарки. Позавчера открыли новые детские сады в Сукко и Алексеевке и до конца года планируем сдать еще три. Сегодня утром открыли Аллею памяти. А сейчас хорошим подарком и еще одной точкой притяжения для анапчан и гостей станет этот фонтан», — сказал глава курорта Юрий Поляков.

Мэр поблагодарил генерального директора инвестиционной компании «Развитие» Ваграма Бабиньяна, который помог построить новую достопримечательность, сообщили в пресс-службе Анапы.