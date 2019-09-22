В Анапе ко Дню города открыли Аллею памяти

Краснодарский край

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В Анапе 21 сентября открыли Аллею памяти с портретами героев Советского Союза

Аллея находится на улице Протапова. На ней представлены портреты героев, чьи имена связаны с курортом. Открытие посвятили Дню города и 76-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков.

Вечером аллея будет освещена. Вдоль нее обустроили пешеходную дорожку и установлены лавочки, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Глава города Юрий Поляков поблагодарил предпринимателя Виктора Бородавкина, который выступил инициатором проекта.

«Уверен, что Аллея памяти будет востребована в городе воинской славы, интересна и анапчанам, и туристам. Рядом расположен краеведческий музей, набережная, а это значит, что здесь всегда будет много людей», — сказал Поляков.

Ранее Юга.ру писали, какие еще достопримечательности появились в Анапе. Так, в центре бульвара Гудовича между улицами Черноморской и Ивана Голубца возвели фонтан. Мэр также предложил сделать на курорте комплекс фонтанов на воде.

Анапа Благоустройство

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