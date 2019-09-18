Комплекс фонтанов с водяной завесой хотят сделать на реке в Анапе
Власти Анапы 17 сентября предложили сделать на курорте комплекс фонтанов на воде
Мэр курорта Юрий Поляков заявил, что фонтанами нужно украсить реку Анапку. Накануне он со своим первым заместителем Сергеем Петровым побывал у реки, где недавно установили фонтан.
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«Такие современные объекты становятся центром притяжения не только для жителей, но и для туристов. И мы будем с каждым годом делать Анапу более привлекательной», — сказал Поляков.
К следующему курортному сезону вокруг центрального фонтана планируют установить еще несколько небольших объектов. В районе речного помоста собираются сделать водяную завесу. Прилегающую к речке территорию собираются облагородить, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации Анапы.
Ранее Юга.ру писали, какие еще работы по благоустройству проводят в Анапе. В центре бульвара Гудовича, между улицами Черноморской и Ивана Голубца, возвели фонтан. А на улице Протапова, у старого кладбища, обустроили Аллею памяти.
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