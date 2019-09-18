Комплекс фонтанов с водяной завесой хотят сделать на реке в Анапе

Мэр курорта Юрий Поляков заявил, что фонтанами нужно украсить реку Анапку. Накануне он со своим первым заместителем Сергеем Петровым побывал у реки, где недавно установили фонтан.

«Такие современные объекты становятся центром притяжения не только для жителей, но и для туристов. И мы будем с каждым годом делать Анапу более привлекательной», — сказал Поляков.

К следующему курортному сезону вокруг центрального фонтана планируют установить еще несколько небольших объектов. В районе речного помоста собираются сделать водяную завесу. Прилегающую к речке территорию собираются облагородить, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации Анапы.