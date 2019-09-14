В Сочи произошел пожар в многоэтажке

Краснодарский край

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В Сочи 14 сентября горел шестиэтажный жилой дом

Сообщение о возгорании на улице Вишневой поступило пожарным в 11:33. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже, огонь охватил площадь 40 кв. метров. 

В 12:05 спасатели потушили пожар. На месте работали две пожарных машины, два мотоцикла и автолестница.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуировано пять человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Сочи 10 сентября, тогда в огне погибла девушка, которая снимала комнату на мансарде. Позже выяснилось, что квартиры в этом доме сдавали незаконно.

МЧС Пожары Сочи

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