В Сочи прогнозируют грозу и сильный ветер

Жителей и гостей Сочи 20 сентября предупредили об ухудшении погоды

Вечером 20 сентября на курорте усилится ветер, порывы могут достигать 18 м/с. Ночью и утром 21 сентября местами возможны сильные грозовые дожди.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества. Следует воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

При возникновении нештатных ситуаций, связанных с непогодой, следует звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, 18 сентября в Краснодаре бушевал сильный ветер, который повалил деревья в четырех детсадах и двух школах. Кроме того, сильными порывами воздуха сносило башенные краны, павильон с квасом и детей.