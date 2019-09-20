В Сочи прогнозируют грозу и сильный ветер

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи 20 сентября предупредили об ухудшении погоды

Вечером 20 сентября на курорте усилится ветер, порывы могут достигать 18 м/с. Ночью и утром 21 сентября местами возможны сильные грозовые дожди.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества. Следует воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

При возникновении нештатных ситуаций, связанных с непогодой, следует звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, 18 сентября в Краснодаре бушевал сильный ветер, который повалил деревья в четырех детсадах и двух школах. Кроме того, сильными порывами воздуха сносило башенные краны, павильон с квасом и детей.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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