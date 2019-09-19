Пропавшую женщину с двумя маленькими детьми нашли в Ростове

В Ростове-на-Дону нашли 25-летнюю Ксению Якимову, которая пропала 17 сентября с двумя детьми

Женщина вместе с трехлетней дочерью и четырехлетним сыном ушла из дома в Батайске и не вернулась. В полицию обратилась ее мать.

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На их поиски направили сотрудников нескольких подразделений городского отдела МВД и близлежащих городов и районов. В результате пропавшую нашли в Ростове. Женщина с детьми гостила у друзей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.