Женщина с двумя маленькими детьми пропала на Дону

В Батайске Ростовской области 17 сентября пропала 25-летняя Ксения Якимова

⁠Женщина вместе с трехлетней дочерью Ангелиной и четырехлетним сыном Глебом ушла из дома и не вернулась. На вид ей 25-30 лет, рост — 165-170 см. У пропавшей овальное лицо европейского типа, худое телосложение, прямые темные волосы, стрижка карэ, сообщается в телеграм-канале «Че по Ростову».

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Родственники женщины обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области. Девушку разыскивают.