Женщина с двумя маленькими детьми пропала на Дону

Ростовская область

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В Батайске Ростовской области 17 сентября пропала 25-летняя Ксения Якимова

⁠Женщина вместе с трехлетней дочерью Ангелиной и четырехлетним сыном Глебом ушла из дома и не вернулась. На вид ей 25-30 лет, рост — 165-170 см.  У пропавшей овальное лицо европейского типа, худое телосложение, прямые темные волосы, стрижка карэ, сообщается в телеграм-канале «Че по Ростову»

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Родственники женщины обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области. Девушку разыскивают.

Напомним, что полтора месяца назад в Динском районе по дороге на работу пропала многодетная мать. Ее нашли живой через несколько дней. А на Ставрополье с начала сентября разыскивают местную жительницу, которая пропала весте с восьмимесячным сыном.

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