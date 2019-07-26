Муж женщины Руслан Кураев рассказал порталу Юга.ру, что его супруга пропала по дороге на работу. Утром она вышла из дома, а позже ему пришло сообщение, что с его банковской карты сняты все деньги. Мужчина начал звонить жене, однако ее телефон был выключен.

«Через "Сбербанк онлайн" мы выяснили, что деньги сняли в банкомате на улцие Тюляева в Комсомольском микрорайоне. Мы обратились в банк и попросили посмотреть видезаписи с камер. На них мы увидели, что из банкомата выходит посторонняя женщина. Рядом с ней стоит другая женщина, похожая по очертаниям на Светлану. Затем они уходят вместе. На работе в этот день она не появлялась», — рассказал Кураев.