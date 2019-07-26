В Динском районе пропала многодетная мать. Ее муж рассказал, что в день пропажи неизвестные сняли деньги с его карты
В поселке Агроном Динского района 25 июля по дороге на работу пропала местная жительница Светлана Кураева
Муж женщины Руслан Кураев рассказал порталу Юга.ру, что его супруга пропала по дороге на работу. Утром она вышла из дома, а позже ему пришло сообщение, что с его банковской карты сняты все деньги. Мужчина начал звонить жене, однако ее телефон был выключен.
«Через "Сбербанк онлайн" мы выяснили, что деньги сняли в банкомате на улцие Тюляева в Комсомольском микрорайоне. Мы обратились в банк и попросили посмотреть видезаписи с камер. На них мы увидели, что из банкомата выходит посторонняя женщина. Рядом с ней стоит другая женщина, похожая по очертаниям на Светлану. Затем они уходят вместе. На работе в этот день она не появлялась», — рассказал Кураев.
Он описал приметы супруги: рост 163 см, полное телосложение, прямые русые волосы до плеч, которые она собирает в косу, карие глаза. Женщина была одета в бордовые бриджи и бело-бордовую майку.
У Светланы и Руслана Кураевых трое детей. Мужчина добавил, что его супруга спокойная и неконфликтная. Накануне у них ссор не было.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефону: 8 (918) 325-57-65.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту безвестного исчезновения женщины проводят доследственную проверку.
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