Пропавшую на Кубани многодетную мать нашли живой
В Динском районе нашли Светлану Кураеву, которая пропала без вести 25 июля
Женщина пропала 25 июля по дороге на работу. Тогда ее муж рассказал, что утром его супруга вышла из дома, а позже ему пришло сообщение, что с его банковской карты сняты все деньги. Мужчина стал звонить жене, но ее телефон был выключен.
Вечером 29 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Краснодарский край» сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что женщину нашли живой.
Муж Кураевой рассказал порталу Юга.ру, что его жена сама вернулась домой, против нее никаких противоправных действий не совершалось. По его словам, супруга пыталась сбежать от неприятностей, однако не выдержала долгой разлуки с семьей.
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