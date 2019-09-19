В парке «Краснодар» покажут матч ЛЕ против «Базеля»
В амфитеатре парка «Краснодар» 19 сентября покажут первый матч «быков» в ЛЕ с «Базелем»
Читайте также:
Первая игра «Краснодара» в Лиге Европы пройдет против швейцарского «Базеля» в одноименном городе на стадионе «Сант-Якоб парк». Матч начнется в 19:55.
Встречу будут транслировать в амфитеатре парка «Краснодар», вход свободный, рассказали в инстаграме парка.
Напомним, 27 августа после матча с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа. По итогам жеребьевки соперниками «быков» станут три команды — «Базель» из Швейцарии, «Хетафе» из Испании и турецкий «Трабзонспор».
Все материалы по теме:
Читайте также
Шуховская башня, памятник Авроре, «Мост поцелуев»
На «здании с часами» в Краснодаре появится плакат ко Дню города
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.