В парке «Краснодар» покажут матч ЛЕ против «Базеля»

В амфитеатре парка «Краснодар» 19 сентября покажут первый матч «быков» в ЛЕ с «Базелем»

Первая игра «Краснодара» в Лиге Европы пройдет против швейцарского «Базеля» в одноименном городе на стадионе «Сант-Якоб парк». Матч начнется в 19:55.

Встречу будут транслировать в амфитеатре парка «Краснодар», вход свободный, рассказали в инстаграме парка.

Напомним, 27 августа после матча с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа. По итогам жеребьевки соперниками «быков» станут три команды — «Базель» из Швейцарии, «Хетафе» из Испании и турецкий «Трабзонспор».