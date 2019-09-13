ФК «Краснодар» представил инстаграм-маски для болельщиков

Краснодарский край, Вся Россия

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У футбольного клуба «Краснодар» в сентябре появились официальные инстаграм-маски

Их разработала компания Quartex Group, которая является техническим партнером клуба и одним из разработчиков масок для соцсети. В Instagram Stories появились три AR-эффекта, реагирующих на эмоции пользователя. Маски доступны всем подписчикам аккаунта ФК «Краснодар» в специальном разделе «Эффекты». Пользователи инстаграма смогут примерить маски с символикой «Краснодара» и выложить фото и видео с ними. 

Напомним, 13 сентября возобновится чемпионат России, который прерывался на матчи сборных. «Быки» проведут встречу 9-го тура 15 сентября на своем поле против самарских «Крыльев Советов». 

Осенью «Краснодару» предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы, соперниками станут швейцарский «Базель», «Хетафе» из Испании и турецкий «Трабзонспор».

Краснодар ФК «Краснодар»

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