Страховая компания ВСК вышла в финал международного конкурса Insurer Innovation Awards

Конкурс проходит в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST — 2019. Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие страховые компании со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ — SWISS RE и другие. Финалистами стали пять участников: швейцарская страховая компания Chubb (AIA Group), страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya birla capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings.

Международное сообщество отметило ВСК за инновации и лучший клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование». Приложение дает возможность клиентам приобрести полис для любой жизненной ситуации не выходя из дома; оперативно, без визита в офис урегулировать страховые события и получить медицинскую помощь от ВСК онлайн 24/7.

В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. В итоге до 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля, тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК за год выросло в два раза — до 2,5 млн.

Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано «Сервисным решением года» в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».