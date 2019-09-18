ВСК стал лидером рейтинга компаний в сегменте дополнительного медицинского страхования

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Страховой дом ВСК занял первое место в рейтинге российских компаний в сегменте дополнительного медицинского страхования (ДМС)

Топ-10 составило агентство RAEX Rating Review, основываясь на числе заключенных договоров ДМС по итогам 2018 года. ВСК возглавил рейтинг: в прошлом году компания заключила 1,5 млн договоров.

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В пресс-службе ВСК такой результат связали с высоким качеством клиентского сервиса, внедрением новых технологий и одной из самых широких продуктовых программ как по количеству включенных медицинских услуг и видов помощи, так и по перечню заболеваний, включенных в страховое покрытие.

«Мы предлагаем нашим клиентам больше, чем ДМС. Это персональный подход, качество и быстрота реагирования на запросы, а также удобное приложение в мобильном телефоне. Сегодня, покупая полис ДМС в ВСК, вы получаете высокотехнологическую медицинскую помощь, возможность круглосуточной дистанционной консультации врачей, онлайн-запись на прием к врачу, психологическую помощь, уточнение диагноза у иностранного врача и многое другое, в том числе страхование от критических онкологических заболеваний», — рассказала руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.

Как сообщали Юга.ру, в июне ВСК возглавил рейтинг страховых компаний ДМС, составленный Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга. Страховой дом победил в номинациях «Качество программ ДМС» и «Качество медико-экономической экспертизы», а также стал лауреатом в номинациях «Доверие клиник» и «Тот-10 страховых компаний ДМС Санкт-Петербурга».

Бизнес-сообщество Медицина Страхование

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