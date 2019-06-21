ВСК победила в рейтинге страховых компаний ДМС

Ассоциация опубликовала шестой ежегодный рейтинг страховых компаний, продающих полисы ДМС, по итогам 2018 года. Рейтинг составлен на основе анализа бизнес-показателей страховых компаний и их деловой репутации среди частных клиник, работающих на рынке ДМС. Использовались данные, полученные в ходе опроса петербургских частных клиник, а также статистика Центробанка РФ. Результаты представлены сообществу страховщиков и медиков на деловом завтраке 20 июня 2019 года.

Страховой Дом ВСК победил в престижных номинациях «Качество программ ДМС» и «Качество медико-экономической экспертизы», а также стал лауреатом в номинациях «Доверие клиник» и «ТОП-10 страховых компаний ДМС Санкт-Петербурга».

В опросе, организованном Ассоциацией, приняли участие 48 медицинских компаний, которые управляют более чем 431 медицинским центром в Санкт-Петербурге, с совокупным оборотом более 25 млрд руб. в год. Анкеты заполняли руководители клиник, заведующие отделениями, врачи-эксперты и сотрудники финансовых служб.

Ежегодно Ассоциация осуществляет рейтингование страховщиков ДМС с целью определения уровня финансовой устойчивости и деловой репутации, а также проводит конференции для профессионального сообщества страховщиков и медиков, что оказывает положительное влияние на рынок ДМС в целом.