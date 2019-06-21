ВСК победила в рейтинге страховых компаний ДМС
20 июня CРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» наградила победителей шестого рейтинга страховщиков по итогам 2018 года
Ассоциация опубликовала шестой ежегодный рейтинг страховых компаний, продающих полисы ДМС, по итогам 2018 года. Рейтинг составлен на основе анализа бизнес-показателей страховых компаний и их деловой репутации среди частных клиник, работающих на рынке ДМС. Использовались данные, полученные в ходе опроса петербургских частных клиник, а также статистика Центробанка РФ. Результаты представлены сообществу страховщиков и медиков на деловом завтраке 20 июня 2019 года.
Страховой Дом ВСК победил в престижных номинациях «Качество программ ДМС» и «Качество медико-экономической экспертизы», а также стал лауреатом в номинациях «Доверие клиник» и «ТОП-10 страховых компаний ДМС Санкт-Петербурга».
В опросе, организованном Ассоциацией, приняли участие 48 медицинских компаний, которые управляют более чем 431 медицинским центром в Санкт-Петербурге, с совокупным оборотом более 25 млрд руб. в год. Анкеты заполняли руководители клиник, заведующие отделениями, врачи-эксперты и сотрудники финансовых служб.
Ежегодно Ассоциация осуществляет рейтингование страховщиков ДМС с целью определения уровня финансовой устойчивости и деловой репутации, а также проводит конференции для профессионального сообщества страховщиков и медиков, что оказывает положительное влияние на рынок ДМС в целом.
Статьи ПартнерскийПять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще
Полезные советы для летнего сезона
Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.