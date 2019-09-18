В Туапсе сделали памятник героям войны с орфографическими ошибками
В Туапсе на памятнике героям Великой Отечественной войны допустили ошибки
В группе «Типичный Краснодар» 17 сентября опубликовали фотографию памятника. Пользователи заметили, что на мемориале указали всего девять городов-героев из 13: в списке отсутствовали Одесса, Киев, Брестская крепость, Минск [находятся на территории Украины и Беларуси]. Кроме того, на мемориале указан Волгоград вместо Сталинграда. Но в то же время Санкт-Петербург указан правильно — с прежним названием Ленинград.
Кроме того, на памятнике в надписях допущены ошибки: вместо «города-герои» написано «города герои» — без дефиса. А словосочетание «памяти павших» употреблено в неправильном падеже — «памяти павшим».
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В пресс-службе администрации Туапсе 17 сентября пояснили, что памятник находится на доработке. Ошибки пообещали исправить. Подрядчик уже заказал необходимые элементы, в ближайшее время надпись изменят.
«Обращаем внимание, что объект не завершен и не принят, так как работы не закончены. Здесь продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы», — говорится в сообщении мэрии.
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