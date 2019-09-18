В Туапсе сделали памятник героям войны с орфографическими ошибками

В группе «Типичный Краснодар» 17 сентября опубликовали фотографию памятника. Пользователи заметили, что на мемориале указали всего девять городов-героев из 13: в списке отсутствовали Одесса, Киев, Брестская крепость, Минск [находятся на территории Украины и Беларуси]. Кроме того, на мемориале указан Волгоград вместо Сталинграда. Но в то же время Санкт-Петербург указан правильно — с прежним названием Ленинград.

Кроме того, на памятнике в надписях допущены ошибки: вместо «города-герои» написано «города герои» — без дефиса. А словосочетание «памяти павших» употреблено в неправильном падеже — «памяти павшим».