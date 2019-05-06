В Краснодаре повесили новый баннер ко Дню Победы вместо плаката с искаженной символикой

Краснодарский край

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На «здании с часами» напротив мэрии Краснодара повесили новый плакат ко Дню Победы

Новый баннер у Главной городской площади вывесили 5 мая. Им заменили тот, который вызвал возмущение горожан.

Напомним, на баннере, который разместили на здании в апреле, заметили искажение символики: там был нарушен порядок расположения госнаград на кителе ветерана и искажено Знамя Победы. Также ордена Красной Звезды и Красного Знамени создатели плаката повесили на грудь ребенка, которого обнимает фронтовик.

В пресс-службе мэрии Краснодара объяснили тогда, что после согласования концепции макета его перед печатью дорабатывали в типографии.

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«Недостаточно опытный сотрудник внес изменения в верстку. В результате получились серьезные искажения исторических элементов. Заметно это стало уже после монтажа», — пояснили в мэрии.

В администрации города принесли извинения и пообещали заменить плакат, все расходы за него понесла подрядная организация, ответственная за изготовление. Также там отметили, что и типография прислала официальные извинения.

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