В Краснодаре здание с часами переименовали в здание с позором. Напомним, согласно решению гордумы, регулирующему размещение рекламы в городе, никакой рекламы на этом здании быть не должно. Когда на это указали мэрии, она выкатила неуклюжее оправдание: мол, это не реклама, а строительная сетка. В обмен на явное неуважение к власти время от времени мэрии снисходительно разрешают повесить вместо рекламы какую-нибудь открытку. Иногда она сносная, иногда просто позволяет сдерживать тошноту. А иногда это топорная безвкуснейшая поделка, вышедшая из-под руки необразованного дилетанта, как произошло сегодня. Все причастные подлежат лишению премий и надбавок за 2019 год полностью. Фото ★ Александра Коблова. #АрхитектураКраснодара #СтоличныйОблик #typodar #ПолныйТуподар