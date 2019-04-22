Напротив мэрии Краснодара повесили баннер с ветераном ко Дню Победы. Но его придется снять
На «здании с часами», у Главной городской площади Краснодара, в апреле повесили плакат с ветераном, однако символика на нем оказалась искажена
Фото плаката опубликовали 21 апреля на странице «Туподар» в инстаграме.
«[Автор] отзеркалил ветерана, наплевав на порядок ношения госнаград, что говорит о его безграмотности. Кроме того, он невнимателен и неаккуратен, так как вместе с ветераном отзеркалил символику знамени Победы у него над головой», — говорится в комментарии к изображению.
В пресс-службе администрации Краснодара 22 апреля прокомментировали ситуацию и принесли извинения ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города. Там пояснили, что концепцию макета согласовали, а перед печатью его дорабатывали в типографии.
«Недостаточно опытный сотрудник внес изменения в верстку. В результате получились серьезные искажения исторических элементов. Заметно это стало уже после монтажа», — пояснили в мэрии.
В администрации города уточнили, что получили официальное письмо от типографии с извинениями.
«В первую очередь, эти извинения — всем ветеранам Великой Отечественной и горожанам. День Победы — самый важный и значимый праздник для всех, поэтому в ближайшее время эта обидная и грубая ошибка будет исправлена», — отметили в мэрии.
Там добавили, что баннер демонтируют сразу, как только это станет возможным. Ранее это нельзя было сделать из-за сильного ветра.
Сейчас завершается работа над другим макетом. Все расходы должна взять на себя подрядная организация, ответственная за изготовление плаката.
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В Краснодаре здание с часами переименовали в здание с позором. Напомним, согласно решению гордумы, регулирующему размещение рекламы в городе, никакой рекламы на этом здании быть не должно. Когда на это указали мэрии, она выкатила неуклюжее оправдание: мол, это не реклама, а строительная сетка. В обмен на явное неуважение к власти время от времени мэрии снисходительно разрешают повесить вместо рекламы какую-нибудь открытку. Иногда она сносная, иногда просто позволяет сдерживать тошноту. А иногда это топорная безвкуснейшая поделка, вышедшая из-под руки необразованного дилетанта, как произошло сегодня. Все причастные подлежат лишению премий и надбавок за 2019 год полностью. Фото ★ Александра Коблова. #АрхитектураКраснодара #СтоличныйОблик #typodar #ПолныйТуподар
Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года в Ростове установили памятник с ошибкой в надписи. Спустя день ошибка была исправлена.
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