На «здании с часами», у Главной городской площади Краснодара, в апреле повесили плакат с ветераном, однако символика на нем оказалась искажена

«[Автор] отзеркалил ветерана, наплевав на порядок ношения госнаград, что говорит о его безграмотности. Кроме того, он невнимателен и неаккуратен, так как вместе с ветераном отзеркалил символику знамени Победы у него над головой», — говорится в комментарии к изображению.

В пресс-службе администрации Краснодара 22 апреля прокомментировали ситуацию и принесли извинения ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города. Там пояснили, что концепцию макета согласовали, а перед печатью его дорабатывали в типографии.

«Недостаточно опытный сотрудник внес изменения в верстку. В результате получились серьезные искажения исторических элементов. Заметно это стало уже после монтажа», — пояснили в мэрии.

В администрации города уточнили, что получили официальное письмо от типографии с извинениями.

«В первую очередь, эти извинения — всем ветеранам Великой Отечественной и горожанам. День Победы — самый важный и значимый праздник для всех, поэтому в ближайшее время эта обидная и грубая ошибка будет исправлена», — отметили в мэрии.

Там добавили, что баннер демонтируют сразу, как только это станет возможным. Ранее это нельзя было сделать из-за сильного ветра.

Сейчас завершается работа над другим макетом. Все расходы должна взять на себя подрядная организация, ответственная за изготовление плаката.