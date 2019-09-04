Пропавшую женщину с 8-месячным сыном разыскивают в Ставрополе

О пропаже 31-летней женщины и ее 8-месячного сына в полицию сообщили их родственники. По их словам, Скрипкина с сыном ушла из дома 2 сентября, оставив все вещи и документы. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Сейчас полиция ведет поиски Скрипкиных, ориентировки переданы всем патрульным экипажам полиции и оперативным сотрудникам, сообщили в УМВД по Ставрополю.

Тех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении просят сообщить по телефонам: 8 (8652) 56-02-17, 8 (8652) 30-48-09 либо 02 или 102.