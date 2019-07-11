В Сочи 17-летний юноша ударил девочку ножом в грудь и толкнул ее в канаву

В Сочи в июле задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство

Инцидент произошел днем 9 июля на улице Альпийской. Следствие установило, что юноша ходил в эколого-биологический центр, где также занималась 15-летняя школьница, при этом они не были знакомы. После занятий парень стал преследовать девочку. Возле одного из домов он настиг ее и ударил кухонным ножом в грудь.

«После этого подозреваемый столкнул потерпевшую с дороги в канаву, куда спрыгнул сам и попытался довести до конца свой преступный умысел: убийство несовершеннолетней», — сообщили 11 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Местные жители обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Девочку доставили больницу, ее жизни ничего не угрожает.