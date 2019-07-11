В Сочи 17-летний юноша ударил девочку ножом в грудь и толкнул ее в канаву
В Сочи в июле задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство
Инцидент произошел днем 9 июля на улице Альпийской. Следствие установило, что юноша ходил в эколого-биологический центр, где также занималась 15-летняя школьница, при этом они не были знакомы. После занятий парень стал преследовать девочку. Возле одного из домов он настиг ее и ударил кухонным ножом в грудь.
«После этого подозреваемый столкнул потерпевшую с дороги в канаву, куда спрыгнул сам и попытался довести до конца свой преступный умысел: убийство несовершеннолетней», — сообщили 11 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Местные жители обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Девочку доставили больницу, ее жизни ничего не угрожает.
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На подростка завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).
Со слов подозреваемого, утром он взял из дома нож, чтобы совершить убийство. Ему назначили проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления, расследование продолжается. Следком направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения подростку.
Как сообщали Юга.ру, в феврале в Сочи мужчина пришел в банк на улице Горького и несколько раз ножом ударил в голову сотрудницу организации. Выяснилось, что у нападавшего хроническое психическое расстройство, его собирались отправить на принудительное лечение.
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