В России планируют ввести запрет на продажу алкоголя в небольших кафе в домах

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В правительстве России в сентябре поддержали законопроект с новыми ограничениями в продаже алкоголя

Документ о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, подготовили депутаты из «Единой России». В пояснительной записке говорится о том, что такие ограничения необходимы для обеспечивания общественного порядка и тишины. По мнению авторов проекта, жители многоквартирных домов недовольны тем, что в зданиях находятся бары и кафе.

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При этом в правительстве отметили, что нововведения могут привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кроме запрета на продажу алкоголя в небольших барах и кафе в многоквартирных домах, проект предлагает наделить субъекты правом вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета.

Документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября. В случае одобрения, новые нормы могут принять уже в эту сессию, сообщил «Коммерсант». Законопроект грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива.

Как сообщали Юга.ру, в начале октября прошлого года Минпромторг предложил разрешить продажу пива ночью, чтобы поддержать производителей, попавших под санкции. Кроме того, правительство разрешило автозаправочным станциям торговать алкоголем, чтобы ограничить рост цен на топливо. В феврале власти Краснодарского края предложили увеличить период времени розничной продажи алкоголя и позволить торговать им с 8:00 до 23:00.

Алкоголь Госдума РФ Законопроекты Малый и средний бизнес Пиво Правительство Рестораны

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