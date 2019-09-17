В России планируют ввести запрет на продажу алкоголя в небольших кафе в домах
В правительстве России в сентябре поддержали законопроект с новыми ограничениями в продаже алкоголя
Документ о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, подготовили депутаты из «Единой России». В пояснительной записке говорится о том, что такие ограничения необходимы для обеспечивания общественного порядка и тишины. По мнению авторов проекта, жители многоквартирных домов недовольны тем, что в зданиях находятся бары и кафе.
При этом в правительстве отметили, что нововведения могут привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кроме запрета на продажу алкоголя в небольших барах и кафе в многоквартирных домах, проект предлагает наделить субъекты правом вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета.
Документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября. В случае одобрения, новые нормы могут принять уже в эту сессию, сообщил «Коммерсант». Законопроект грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива.
Как сообщали Юга.ру, в начале октября прошлого года Минпромторг предложил разрешить продажу пива ночью, чтобы поддержать производителей, попавших под санкции. Кроме того, правительство разрешило автозаправочным станциям торговать алкоголем, чтобы ограничить рост цен на топливо. В феврале власти Краснодарского края предложили увеличить период времени розничной продажи алкоголя и позволить торговать им с 8:00 до 23:00.
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