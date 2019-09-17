В России планируют ввести запрет на продажу алкоголя в небольших кафе в домах

Документ о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, подготовили депутаты из «Единой России». В пояснительной записке говорится о том, что такие ограничения необходимы для обеспечивания общественного порядка и тишины. По мнению авторов проекта, жители многоквартирных домов недовольны тем, что в зданиях находятся бары и кафе.

При этом в правительстве отметили, что нововведения могут привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кроме запрета на продажу алкоголя в небольших барах и кафе в многоквартирных домах, проект предлагает наделить субъекты правом вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета.

Документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября. В случае одобрения, новые нормы могут принять уже в эту сессию, сообщил «Коммерсант». Законопроект грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива.