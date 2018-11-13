Депутаты ЗСК предложили ограничить продажу алкоголя в многоквартирных домах
Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал проект об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах
Ранее депутаты кубанского парламента направили законопроект в Госдуму. Он находится на рассмотрении.
«В зоне пристального внимания Законодательного собрания давно находится проблема продажи спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах, в непосредственной близости от детских игровых и спортивных площадок, под окнами квартир», — сказал Бурлачко.
По его словам, тему запрета реализации алкоголя обсуждали с прошлого года. Этому предшествовал ряд обращений от жителей многоквартирных домов. Они жаловались на шум и дебоши между гражданами, которые распивали спиртные напитки под окнами. Спикер ЗСК отметил, что чаще всего такие ситуации возникали возле домов с магазинами, в которых продавали алкоголь.
Председатель кубанского парламента заявил, что, готовя эту законодательную инициативу, никто не ставил целью в чем-то ущемить предпринимателей.
«Но мы считаем, что бизнес должен вестись цивилизованно, не в ущерб чьим-то интересам. А здесь, согласитесь, речь идет все-таки о здоровье граждан», — сказал Бурлачко.
Он уточнил, что к этому вопросу старались подходить взвешенно. По его поручению профильный комитет ЗСК провел мониторинг таких питейных заведений в Краснодаре. Во время анализа выявили многочисленные нарушения, касающиеся выполнения законодательства об обороте алкоголя, в том числе торговли контрафактом, сообщили 13 ноября в пресс-службе ЗСК.
Бурлачко пояснил, что ряд аналогичных выездов депутаты вместе с профильными ведомствами и местным активом провели и в других муниципалитетах. Ситуация везде оказалась примерно одинаковой. Результаты работы депутаты и общественники обсудили на заседаниях рабочей группы.
«Итогом стала законодательная инициатива, которая сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Хочу подчеркнуть, что ранее наше предложение было одобрено не только экспертным сообществом Кубани, но и членами Совета законодателей Краснодарского края, а также парламентариями ряда регионов, входящих в Южно-российскую парламентскую ассоциацию (ЮРПА)», — добавил он.
Спикер ЗСК напомнил, что в конце октября Краснодар принимал 29-ю конференцию ЮРПА. Инициатива кубанских парламентариев о запрете на продажу алкоголя в многоэтажках была в числе вопросов повестки.
«Коллеги из других субъектов нас поддержали, единодушно проголосовав за этот проект. Хочется надеяться, что и в Государственной Думе наш голос будет услышан», — заключил Бурлачко.
Как сообщали Юга.ру, в Госдуму внесли законопроект, который запрещает продавать алкоголь в ресторанах общественного питания по ночам.
В октябре 2016 года депутаты ЗСК одобрили закон, ограничивающий продажу разливного пива в магазинах, расположенных в жилых домах.
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