В Краснодаре неизвестные на улице похитили женщину. Преступников ищут
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту похищения женщины
По версии следствия, вечером 19 декабря на улице Минской неустановленные лица похитили 40-летнюю женщину с парковки магазина, когда та находилась у своего автомобиля.
«Женщина была помещена в автомобиль Mercedes Vaneo, который скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец», — сообщает пресс‑служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие просит жителей города и края при наличии информации о местонахождении женщины, автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом в правоохранительные органы.
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