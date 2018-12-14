После похищения невесты на жителя Ингушетии завели дело

Ингушетия

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Следственный комитет Ингушетии после похищения невесты возбудил уголовное дело против 23-летнего местного жителя

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По версии следствия, 13 декабря в 13:30 в Малгобеке парень пробрался на территорию частного дома и похитил 24-летнюю девушку. Он насильно посадил ее в свой автомобиль и незаконно удерживал в Малгобекском районе.

В МВД по региону уточнили, что о похищении девушки сообщил ее брат. Он рассказал, что родственницу увезли на машине Mercedes-Benz, и указал номера автомобиля. На трассе Сагопши — Гейрбек-Юрт правоохранители задержали машину, в которой находилась похищенная. Девушку опросили и передали родственникам. 

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В отношении похитителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 126 УК РФ (Похищение человека), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии. Парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. 

Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за похищение невест. Позже глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил против уголовного наказания за кражу девушек, аргументируя тем, что это не приведет к видимым результатам. 

В апреле в республике возбудили уголовное дело по двум статьям после похищения девушки.

Похищения людей Следственный комитет
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