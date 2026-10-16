В Краснодаре ограничат движение на улице 1 Мая из-за провала грунта

На улице 1 Мая в Краснодаре до конца ноября ограничат движение из-за провала грунта над коллектором

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 19 октября частично ограничат движение транспорта по улице 1 Мая. Причиной стал провал грунта в районе дома № 186, произошедший из-за повреждения канализационного коллектора 1962 года постройки.

На время работ в районе дома № 186 перекроют две полосы движения по улице 1 Мая в направлении улицы 40-летия Победы. Проезд автомобилей организуют по реверсивной схеме по единственной оставшейся полосе с помощью временных светофоров.

При этом троллейбусы продолжат ходить по маршрутам.

Завершить ремонт коллектора и полностью восстановить движение планируют до конца ноября 2026 года. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать путь.