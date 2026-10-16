В Краснодаре ограничат движение на улице 1 Мая из-за провала грунта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Телетайп» https://t.me/tipichkras/84201
    © Скриншот из телеграм-канала «Телетайп» https://t.me/tipichkras/84201

На улице 1 Мая в Краснодаре до конца ноября ограничат движение из-за провала грунта над коллектором

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 19 октября частично ограничат движение транспорта по улице 1 Мая. Причиной стал провал грунта в районе дома № 186, произошедший из-за повреждения канализационного коллектора 1962 года постройки.

Схем ограничений

Схем ограничений

На время работ в районе дома № 186 перекроют две полосы движения по улице 1 Мая в направлении улицы 40-летия Победы. Проезд автомобилей организуют по реверсивной схеме по единственной оставшейся полосе с помощью временных светофоров.

При этом троллейбусы продолжат ходить по маршрутам.

Завершить ремонт коллектора и полностью восстановить движение планируют до конца ноября 2026 года. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать путь.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в Краснодаре на улице Красных Партизан образовался провал из-за повреждения коллектора 1960-х годов. Изначально ремонтные работы планировали завершить до конца октября, но они продлятся четыре месяца.

Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Краснодаре ограничат движение на улице 1 Мая из-за провала грунта
В Темрюкском районе построят дорогу к порту за 8,2 млрд рублей
Залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком
Суд обратил в доход государства активы экс-главы Смоленского поселения на 39 млн рублей
«Огульно махать шашкой нельзя». Краснодарский парламентарий выступил против ночного запрета мототранспорта
«Художественный шведский стол». Искусствовед рассказала, что не так со скульптурой «Хронос» в парке «Краснодар»

Лента новостей

Реклама на сайте