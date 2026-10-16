В Темрюкском районе построят дорогу к порту за 8,2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На строительство подъездной дороги к морскому порту Темрюк направят почти 8,2 млрд рублей. Завершить работы планируют до конца 2029 года

15 октября на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство автомобильной подъездной дороги к морскому порту Темрюк. Начальная стоимость контракта составляет почти 8,2 млрд рублей.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы в 2025 году.

«Погода внесла коррективы»:

Работы разделят на три этапа: 1-й планируют завершить до 30 декабря 2027 года, 2-й — до 29 декабря 2028 года, а 3-й — до 28 декабря 2029 года.

Срок подачи заявок на строительство — до 2 ноября 2026 года.

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области расширят платный участок.

Автомобили Деньги Дороги Инфраструктура Строительство Темрюкский район Транспорт

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