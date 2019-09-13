В Сочи на экскурсии к реке Псахо утонул турист из Владимира

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи во время экскурсии в каньон Псахо утонул 27-летний турист из Владимира.

12 сентября в 22:50 в спасательный отряд обратился мужчина. Он сообщил, что после экскурсии в район каньона Псахо не вернулся один из членов группы.

Спасатели обследовали участок русла реки Псахо и обнаружили тело мужчины на глубине 1,5 м, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Это не первый трагический случай с туристами в Сочи в этом сезоне: только в августе поступало несколько таких сообщений. Так, в море утонул турист из Омска, еще раньше — другой турист из Омска и еще один человек из Санкт-Петербурга. В сентябре турист из Рязани провалился в колодец прямо у пансионата, но здесь обошлось: мужчина выжил.

Курорты и туризм смерть Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Новый глава Сочи отправил в отставку всех вице-мэров
В генплан Краснодара предложили включить велодорожки. Всю сеть рассчитывают сделать к 2040 году
Более 70 человек в Ростовской области заразились лихорадкой Западного Нила от комаров
ФК «Краснодар» представил инстаграм-маски для болельщиков
Под Геленджиком горит почти гектар леса
В Сочи на экскурсии к реке Псахо утонул турист из Владимира

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале