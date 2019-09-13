В Сочи на экскурсии к реке Псахо утонул турист из Владимира

В Сочи во время экскурсии в каньон Псахо утонул 27-летний турист из Владимира.

12 сентября в 22:50 в спасательный отряд обратился мужчина. Он сообщил, что после экскурсии в район каньона Псахо не вернулся один из членов группы.

Спасатели обследовали участок русла реки Псахо и обнаружили тело мужчины на глубине 1,5 м, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Это не первый трагический случай с туристами в Сочи в этом сезоне: только в августе поступало несколько таких сообщений. Так, в море утонул турист из Омска, еще раньше — другой турист из Омска и еще один человек из Санкт-Петербурга. В сентябре турист из Рязани провалился в колодец прямо у пансионата, но здесь обошлось: мужчина выжил.