В Сочи турист из Рязани провалился в колодец
В Сочи приезжий мужчина упал в ливневку и не смог выбраться самостоятельно
Читайте также:
Инцидент произошел 7 июля в Адлерском районе. Недалеко от пансионата «Знание» 40-летний турист из Рязани провалился на дно ливневого колодца и застрял там.
На место происшествия вызвали спасателей. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам, сообщили 9 сентября в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Юга.ру рассказывали о подобных случаях, произошедших в Краснодарском крае. Так, в феврале у трассы под Геленджиком женщина вышла в туалет и провалилась в шестиметровый колодец. В апреле под Анапой пятилетний мальчик разбился, упав в открытый люк. В июне в Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки. В июле в Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец.
Читайте также:
Резонансный случай произошел в Сочи в августе 2018 года. Тогда мальчик из Татарстана во время дождя упал в ливневку и утонул, его тело нашли в море. По факту случившегося завели уголовные дела на хозяина гостиницы, который переделал ливневку, и заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток». В декабре родители погибшего ребенка согласились закрыть уголовное дело за 150 тыс. рублей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.