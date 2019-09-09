В Сочи турист из Рязани провалился в колодец

В Сочи приезжий мужчина упал в ливневку и не смог выбраться самостоятельно

Инцидент произошел 7 июля в Адлерском районе. Недалеко от пансионата «Знание» 40-летний турист из Рязани провалился на дно ливневого колодца и застрял там.

На место происшествия вызвали спасателей. Они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам, сообщили 9 сентября в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Юга.ру рассказывали о подобных случаях, произошедших в Краснодарском крае. Так, в феврале у трассы под Геленджиком женщина вышла в туалет и провалилась в шестиметровый колодец. В апреле под Анапой пятилетний мальчик разбился, упав в открытый люк. В июне в Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки. В июле в Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец.