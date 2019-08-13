Турист из Омска утонул в море в Сочи
В Лазаревском районе Сочи 12 августа в море захлебнулся 27-летний мужчина
Несчастный случай произошел в поселке Лоо. Тело погибшего вытащили из воды спасатели.
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В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в связи с происшествием проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Установлено, что мужчина прихал на курорт из Омска.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 3 и 4 августа в реке и море захлебнулись два человека. Еще одного тонущего мужчину успели спасти.
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