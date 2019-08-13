Турист из Омска утонул в море в Сочи

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 3 и 4 августа в реке и море захлебнулись два человека. Еще одного тонущего мужчину успели спасти.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в связи с происшествием проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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