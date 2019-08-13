Турист из Омска утонул в море в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 12 августа в море захлебнулся 27-летний мужчина

Несчастный случай произошел в поселке Лоо. Тело погибшего вытащили из воды спасатели. 

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В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в связи с происшествием проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Установлено, что мужчина прихал на курорт из Омска.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 3 и 4 августа в реке и море захлебнулись два человека. Еще одного тонущего мужчину успели спасти.

Следственный комитет Сочи

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