На побережье в Сочи за два дня умерли два туриста

В Сочи в первые дни августа нашли мертвыми двух мужчин

Первый случай произошел 1 августа в Хостинском районе. Там скончался 54-летний турист из Санкт-Петербурга, ему стало плохо в воде.

2 августа в Адлерском районе из моря достали тело 40-летнего жителя Омска, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.