На побережье в Сочи за два дня умерли два туриста
В Сочи в первые дни августа нашли мертвыми двух мужчин
Первый случай произошел 1 августа в Хостинском районе. Там скончался 54-летний турист из Санкт-Петербурга, ему стало плохо в воде.
2 августа в Адлерском районе из моря достали тело 40-летнего жителя Омска, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По обоим фактам проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинскафя экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины смерти мужчин.
Как сообщали Юга.ру, в конце июля в Сочи погибли два человека, врезавшись на гидроцикле в натянутый трос. Позже выяснилось, что прокат этого гидроцикла был незаконным.
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